Facebook Messenger z kontrolą rodzicielską. Meta wprowadza w aplikacji nowości

Facebook Messenger to popularna aplikacja do komunikacji, która otrzymuje kolejne nowości. Meta ogłosiła, że komunikator pozwoli na lepszą ochronę dzieci. Pojawia się kontrola rodzicielska, która umożliwi w komunikatorze Facebook Messenger podejrzenie poczynań pociech w aplikacji, ale bez dostępu do treści wiadomości.

Facebook Messenger to popularny komunikator należący do Meta, który ciągle jest rozwijany. Firma wprowadza kolejne nowości i tym razem jest to kontrola rodzicielska. Co umożliwia nowa funkcja? Z pewnością nie na czytanie treści wiadomości naszych pociech, ale nowych opcji i tak jest całkiem sporo.







Kontrola rodzicielska w aplikacji Facebook Messenger pozwala podejrzeć rodzicom to, jak dziecko korzysta z komunikatora i ile czasu spędza na konwersacjach ze znajomymi. Informacje te prezentowane są na czytelnych wykresach. Można też ustawić limit dla kontaktów, z którymi nastolatek może nawiązywać połączenia. Nie zabrakło też opcji dla powiadomień związanych z nawiązywaniem nowych kontaktów czy zgłoszeń.

Kontrola rodzicielska w aplikacji Facebook Messenger nie wszędzie

Meta na razie wprowadza te nowości do komunikatora Facebook Messenger tylko na wybranych rynkach. Są to Kanada, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Z czasem opcje te powinny zostać wprowadzone także w innych regionach. Na to jednak będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, co trzeba mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło