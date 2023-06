Microsoft Edge dostanie ciemniejszy dark mode. Trwają testy

Microsoft Edge to przeglądarka internetowa, która ciągle jest rozwijana. Aplikacja od dłuższego czasu obsługuje dark mode. Tryb ciemny czekają zmiany i obecnie trwają testy w kanale Canary. Dark mode z Microsoft Edge stanie się po prostu ciemniejszy i wiemy, w których obszarach oprogramowania ma to nastąpić.

Microsoft Edge to przeglądarka internetowa, która wspiera dark mode od kilku lat. W zeszłym roku wprowadzono dla tej funkcji pewne usprawnienia, które ułatwiły korzystanie z tej opcji. Teraz dowiadujemy się, że w drodze są kolejne zmiany. Obecnie trwają testy, które firma prowadzi w kanale Canary.

Przeglądarka internetowa Microsoft Edge otrzymała zmiany obejmujące dark mode i polegają one na tym, że ciemny motyw stał się po prostu ciemniejszy. Dotyczy to takich elementów jak paski kart, narzędzi oraz ulubionych, pionowych karty i paska bocznego. Poniżej możecie zobaczyć zrzuty ekranowe, które ukazują modyfikacje w porównaniu do wersji Dev.

Ciemniejszy dark mode w Microsoft Edge Canary

Obecnie trwają testy tych zmian. Użytkownicy mogą wypróbować ciemniejszy dark mode w poglądowym wydaniu przeglądarki Microsoft Edge z kanału Canary. W pozostałych kanałach na razie ich nie ma. Za kilka tygodni powinny zostać jednak udostępnione w wersji beta, a później finalnej odsłonie aplikacji. Jest to tylko kwestią czasu.

