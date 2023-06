Chrome na iOS z mini Google Maps. Są też inne zmiany i nowości

Chrome na iOS nie oferuje tylu funkcji, co w przypadku przeglądarki internetowej na urządzenia z Androidem. Pod tym względem nieco odstaje. Tymczasem zapowiedziano cztery ciekawe nowości oraz zmiany w aplikacji dla telefonów. Wśród nich jest coś, co możemy sobie nazwać jako mini Google Maps. Co to takiego?

Wspomniane mini Google Maps z przeglądarki internetowej Chrome na iOS pozwala na automatyczne wykrywanie adresów umieszczonych na stronach. W celu ich sprawdzenia nie trzeba uruchamiać map. Stosowny podgląd można uzyskać bezpośrednio w aplikacji do przeglądania www, co jest możliwe po naciśnięciu adresu i przytrzymaniu go palcem.

Nowości z Chrome na iOS to nie tylko mini Google Maps

Chrome na iOS doczekał się także trzech innych nowości. Wśród nich jest szybkie tworzenie zdarzeń w Kalendarzu Google bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Następnie mamy lepsze tłumaczenie stron internetowych oraz wykrywanie języków. Na koniec warto wspomnieć o integracji z Lens i szukania z użyciem kamery.

źródło