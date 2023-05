WhatsApp dostanie przeprojektowane ustawienia i nowy skrót

WhatsApp to popularny komunikator, który Meta cały czas rozwija. W drodze jest nowy skrót, który otwiera przeprojektowane ustawienia. Firma doszła do wniosku, że ułatwi dostęp do tej sekcji. Przy okazji zmieni jej wygląd w aplikacji. Planowane zmiany dostrzeżono w WhatsApp w poglądowej wersji beta na Androida.

Nowy skrót z WhatsApp widoczny jest na zrzucie ekranowym po lewej stronie. Otwiera on przeprojektowane ustawienia, które widać po prawej stronie. Trzeba przyznać, że Meta uporządkowała sekcję i wprowadziła tu znacznie lepszy widok w porównaniu do tego, co znamy do tej pory.

Nowy skrót i przeprojektowane ustawienia w WhatsApp beta

Wspomniane nowości nie są jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników aplikacji. Znajdują się w poglądowym wydaniu WhatsApp beta na Androida. Dokładnie w wydaniu z numerkiem 2.23.11.16. Na razie nie znamy planów firmy Meta związanych z harmonogramem wprowadzenia tych modyfikacji w finalnej odsłonie komunikatora. Pewnie jednak nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na razie trzeba czekać.

