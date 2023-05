WhatsApp z edycją wiadomości. Na takie nowości czekaliśmy od lat

WhatsApp to popularny komunikator, który co jakiś czas wzbogacany jest o kolejne nowości. Meta ogłosiła długo wyczekiwaną funkcję i tą jest edycja wiadomości, które zostały już wysłane. Rozpoczęto globalne wdrażanie tej opcji. Nowość pojawi się u wszystkich użytkowników WhatsApp w ciągu najbliższych tygodni.

WhatsApp to komunikator, który Meta co jakiś czas dozbraja w kolejne nowości. Na oficjalnym blogu aplikacji ogłoszono długo wyczekiwaną funkcję. Tą jest edycja wiadomości, które zostały już wysłane do odbiorcy. Jak to działa? Rzućmy sobie na tę opcję okiem.

Edycja wiadomości w komunikatorze WhatsApp będzie możliwa po dłuższym jej naciśnięciu i następnie wybraniu z menu opcji Edytuj. Następnie można wprowadzić zmiany. Nasz rozmówca zobaczy, że te zostały naniesione, bo zostaną one odpowiednio oznaczone. Jednak nie będzie widział historii modyfikacji i zobaczy tylko ostateczną wersję.

Edycja wiadomości w WhatsApp przez 15 minut

Warto dodać, że edytowanie wiadomości nie będzie możliwe bez końca. Opcja ma być dostępna w komunikatorze WhatsApp przez 15 minut od wysłania. Meta przekazała, że nowa funkcja jest już udostępniana i powinna pojawić się u wszystkich użytkowników aplikacji w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jeśli więc jeszcze jej nie widzicie, to cierpliwości. Wkrótce zostanie oddana również w wasze ręce.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

źródło