TikTok na Androida i iOS dostaje nowe widżety wyszukiwania

TikTok to popularna aplikacja na smartfony z systemami Android oraz iOS, która ciągle jest rozwijana. Świadczy o tym kolejna nowość. Tym razem są to nowe widżety wyszukiwania, które dają dostęp do dodatkowej funkcjonalności bezpośrednio z głównego ekranu telefonu. Zobaczmy sobie, jak ten element wygląda.

Nowe widżety wyszukiwania z aplikacji TikTok widoczne są powyżej. W tym przypadku jest to zrzut ekranowy z iPhone’a z iOS. Jednak na telefonach z systemem Android wyglądają one bardzo podobnie. Widzimy cztery główne elementy. Głównym jest pasek, gdzie można wpisać szukaną frazę. Natomiast niżej znajdują się trzy skróty, które otwierają poszczególne sekcje. Są to Obserwuje, Opublikuj i Przychodzące.

Nowe widżety wyszukiwania już w aplikacji TikTok na Androida i iOS

Jeśli korzystacie z aplikacji TiKTok na Androidzie lub iOS, to wspomniana nowość powinna być już u was dostępna. Nowe widżety wyszukiwania zostały wdrożone na szeroką skalę u wszystkich użytkowników platformy. W ten sposób firma chce ułatwić znajdowanie konkretnych treści.

