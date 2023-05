Pogoda Google na Androida dostaje zmiany oparte na Material You

Pogoda Google na Androida doczekała się nowości. Firma wprowadza w aplikacji zmiany, które zostały oparte na języku projektowania Material You. Nie nastąpiło to zbyt wcześnie, ale lepiej późno niż wcale. Zobaczmy sobie, jakie modyfikacje otrzymała Pogoda Google na urządzeniach z systemem operacyjnym Android.

Pogoda Google na Androida większe zmiany otrzymała poprzednim razem w 2021 r., kiedy to wdrożono do aplikacji zmiany oparte na Material Theme. Teraz przyszedł czas na kolejne modyfikacje. Bazują one na nowszym języku projektowania, którym jest Material You. Zobaczmy sobie, co się zmieniło.

Zmiany w aplikacji Pogoda Google na Androida są widoczne gołym okiem. Pojawia się jeden główny kanał. Na samej górze jest pasek wyszukiwania w kształcie pigułki. Następnie mamy sekcję Teraz z aktualną temperaturą oraz warunkami atmosferycznymi. Nieco niżej są wartości maksymalne i minimalne. Widać to na załączonym niżej zrzucie ekranowym po prawej stronie. Te po lewej prezentują dotychczasowy widok.

Zmiany Material You w aplikacji Pogoda Google na Androida w drodze

Warto dodać, że te modyfikacje dla aplikacji Pogoda na Androida oparte na Material You nie są jeszcze dostępne. Zaprezentował je na Twitterze jeden z pracowników Google. Tak więc spodziewajmy się, że więcej szczegółów poznamy później w tym tygodniu. W trakcie konferencji I/O 2023, która odbędzie się 10 maja.

źródło