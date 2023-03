Google Maps otrzymuje nowy pasek boczny. Trwają testy

Google Maps w wersji web otrzymują użyteczną nowość. To nowy pasek boczny, który daje łatwy dostęp do ostatnio oglądanych miejsc. Na razie funkcja znajduje się na etapie programu pilotażowego i trwają jej testy. Niedługo pewnie aplikacja Google Maps otrzyma taki pasek w edycji przeglądarkowej na stałe.

Google Maps w edycji przeglądarkowej to aplikacja, która również ciągle jest rozwijana. Co prawda nie odbywa się to w tak szybkim tempie, jak to jest w przypadku wersji na telefony. Mimo to co jakiś czas tu również wprowadzane są pewne zmiany. Nie inaczej jest tym razem i pojawia się nowy pasek boczny. Za co on odpowiada?

Nowy pasek boczny z Google Maps w wersji web daje szybki dostęp do ostatnio oglądanych miejsc. Pozwala szybko wrócić do miejsca bez konieczności wyszukiwania i przeglądania poprzednich wyników. Lokalizacje otwierane są natychmiast z przeniesieniem do pełnej listy. Z wyglądu może to przypominać okno czatu, ale idea działania jest inna.

Nowy pasek boczny z Google Maps w ramach testów

Na razie trwają testy tego rozwiązania. Google Maps w wersji przeglądarkowej nie wyświetla tego elementu u wszystkich. Nowy pasek boczny pojawił się u wybranych użytkowników w ramach zawężonego programu pilotażowego. Nie wiadomo, kiedy taka opcja pojawi się na stałe.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło