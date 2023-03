Klawiatura WhatsApp dostaje nowe emoji z Unicode 15.0

WhatsApp to popularny komunikator, który jakiś czas temu dostał nowe emoji. Pochodzą one z aktualizacji Unicode 15.0 i zostały wprowadzone wraz z jedną z poprzednich wersji beta aplikacji. Mowa o tym samie zestawie nowych emotek, które Apple wdrożyło w iOS 16.4. Problem był jednak w tym, że wbudowana klawiatura nie dawała do nich dostępu.

Klawiatura WhatsApp nie dawała do niedawna dostępu do tej nowości. Nowe emoji były dostępne z poziomu innych klawiatur, ale nie tej zintegrowanej z komunikatorem. Teraz to uległo zmianie i część testerów uzyskało do nich dostęp.

Klawiatura WhatsApp ma nowe emoji z Unicode 15.0 w wersji beta

Nowość ponownie pojawia się w becie popularnego komunikatora. Tym jest WhatsApp z numerkiem 2.23.5.13, gdzie Meta dodała nowe emoji z Unicode 15.0 do klawiatury zintegrowanej z aplikacją. Z czasem pewnie pojawią się także w finalnym wydaniu programu. Na to jednak będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

