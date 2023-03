Spotify otrzymuje liczne zmiany. Przypomina to aplikacje YouTube, Instagram i TikTok

Spotify to popularna aplikacja muzyczna, która otrzymała sporo nowości. Szwedzi przygotowali liczne zmiany, które wdrażane są w klientach dla urządzeń z Androidem oraz iOS. Przypomina to pomysły zaczerpnięte z aplikacji YouTube, Instagram oraz TikTok. Zobaczmy sobie zmiany, które Spotify otrzymuje wraz z aktualizacją.

Spotify stawia na podcasty, co wiadomo nie od dziś. Dlatego nowa aktualizacja ekranu domowego aplikacji skupia się na udoskonaleniach z zakresu odkrywania nowych treści. Dotyczy to także muzyki oraz audiobooków. Następnie mamy szybki podgląd, gdzie można zapoznać się z proponowaną zawartością. Szwedzi wprowadzili również rekomendacje w panelu wyszukiwania. Warto też wspomnieć o funkcji autoodtwarzania dla podcastów.

Zmiany w aplikacji Spotify dla wszystkich

Warto dodać, że wspomniane zmiany wprowadzone do aplikacji Spotify wdrażane są dla wszystkich użytkowników. Dostęp do nowości nie wymaga zakupu planu Premium. Warto jednak dodać, że część z nich na razie pojawia się tylko na wybranych rynkach, a nie w ujęciu globalnym. Tak jest na przykład z podglądem dla audiobooków, którego to w Polsce nie ma.

