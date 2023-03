Sklep Play otrzymuje przełącznik kont Google oparty na Material You

Sklep Play otrzymuje ważną zmianę, która obejmuje konto Google służące do logowania oraz zarządzania. To nowy przełącznik, który został oparty na języku projektowania Material You. Google zaczęło wprowadzać go do innych aplikacji wcześniej. Teraz przyszła pora na Sklep Play. Zobaczmy sobie, co się zmieniło.

Przełącznik konta Google oparty na Material You zaczął pojawiać się już wcześniej. Dostały go już aplikacje Wiadomości czy wyszukiwarka. Teraz przyszła kolej na Sklep Play dla urządzeń z systemem Android. Zobaczmy sobie, co uległo zmianie.

Przełącznik obejmujący konto Google, który został wprowadzony do aplikacji Sklep Play, bazuje na języku projektowania Material You, a więc zawiera m.in. wsparcie dla dynamicznych kolorów. Dotknięcie awatara powoduje otwarcie okienka z zaokrąglonymi narożnikami i dwoma widocznymi kontenerami w jaśniejszym oraz ciemniejszym odcieniu. Widać to na załączonych w artykule zrzutach ekranowych.

Nowy przełącznik konta Google w aplikacji Sklep Play u nielicznych

Na razie nie jest to jeszcze powszechnie dostępna zmiana. Sklep Play otrzymał nowy przełącznik dla konta Google oparty na Material You u wybranych użytkowników. Firma zapewne prowadzi jakiś ograniczony program pilotażowy. W niedługim czasie nowość zapewne pojawi się u wszystkich osób i jest to tylko kwestią czasu. Pewnie kilku tygodni.

źródło