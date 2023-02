YouTube Music otrzyma podcasty. Google szykuje nową funkcję

YouTube Music to kolejna platforma, w której pojawią się podcasty. Potwierdził to jeden z przedstawicieli firmy należącej do Google. Dowiadujemy się, że taka funkcjonalność pojawi się już wkrótce. Podcasty w YouTube Music będą dostępne także w darmowej wersji, a nie wyłącznie dla subskrybentów planu Premium.

Podcasty zyskują na popularności i trafiają do kolejnych platform. Podobnie wkrótce będzie w przypadku aplikacji YouTube Music, która też otrzyma taką funkcjonalność. Google już nad nią pracuje. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił Kai Chuk w wypowiedzi dla serwisu The Verge.

Chuk potwierdził w wypowiedzi dla The Verge, że podcasty trafią do YouTube Music i przekazał, że nastąpi to w niedługim czasie. Obecnie można je oglądać, ale Google chce wprowadzić też rozwiązanie dla tych osób, które chcą tylko ich słuchać.

Podcasty w YouTube Music nie tylko w planie Premium

Wiemy, że Google planuje wprowadzić podcasty do YouTube Music dla wszystkich użytkowników. To oznacza, że będą one dostępne nie tylko w planie Premium, ale też poza nim. Oczywiście w tym drugim przypadku trzeba będzie liczyć się z reklamami, które będą pojawiać się w audycjach. Nowość ma pojawić się w platformie wkrótce, ale bardziej przybliżony termin nie jest znany.

