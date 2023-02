YouTube testuje w aplikacji opcję 1080p Premium

YouTube rozpoczął w aplikacji mobilnej na telefony testy nowej funkcji. Tą jest 1080p Premium, które pojawia się obok zwykłej jakości Full HD. Nowa opcja ma wyróżniać się zwiększonym bitrate. To jednak będzie oznaczało konieczność posiadania aktywnej subskrypcji YouTube Premium, za którą to należy zapłacić.

YouTube doczekał się niedawno nowego CEO i już możemy zaobserwować pierwsze zmiany związane z monetyzacją. Serwis rozpoczął w aplikacji mobilnej testy nowej funkcji o nazwie 1080p Premium, co dostrzegli użytkownicy platformy Reddit. Za co odpowiada nowa opcja? Jej wprowadzenie może z pewnością wywołać pewne zamieszanie.

Opcja 1080p Premium pojawia się w aplikacji mobilnej YouTube tuż obok jakości Full HD. Widzimy jednak, że zaoferuje zwiększony bitrate, a więc teoretycznie zapewni lepszą jakość. Pewnie tam, gdzie nie jest dostępne 1440p czy 4K z racji tego, że nie wszystkie smartfony mają ekrany o tak dużej rozdzielczości.

Opcja 1080p Premium w płatnym YouTube

Warto dodać, że nowa opcja związana z jakością filmów w rozdzielczości 1080p znajduje się tylko w aplikacji z aktywną subskrypcją YouTube Premium. To oznacza, że nie będzie dostępna w darmowym planie, co warto mieć na uwadze. Na razie są to testy. Nie wiadomo, jak finalnie zakończy się prowadzony program pilotażowy.

źródło