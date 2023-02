Google Maps dostaje nowości obejmujące podgląd zdjęć

Google Maps to bardzo popularna aplikacja, która ponownie otrzymuje pewne nowości. Tym razem obejmują one podgląd zdjęć. Tutaj dodano opcję rozmywania tła, które zastępuje dotychczasowe w kolorze czarnym. Jest to czysto kosmetyczna zmiana w aplikacji Google Maps, ale wizualnie na pewno poprawia jej jakość.

Google Maps to aplikacja, która oferuje podgląd zdjęć. Firma zdecydowała się na wprowadzenie pewnych nowości dla tej funkcji. Nie są one znaczące, ale z pewnością warto je odnotować, bo poprawiają aspekt wizualny, który wcześniej w tym miejscu pozostawiał trochę do życzenia. Co takiego dodano?

Podgląd zdjęć z aplikacji Google Maps do tej pory w przypadku niedopasowania zdjęć wyświetlał czarne tło. Teraz to zmieniono i wprowadzono rozmycie, które wypełnia ekran. Widać to na powyższych zrzutach ekranowych. Trzeba przyznać, że jest to z pewnością zmiana na plus.

Nowości dla funkcji podgląd zdjęć w Google Maps na Androida

Zmiany te zostały wprowadzone do aplikacji Google Maps na urządzenia z Androidem. Pojawiają się w aktualizacji z numerkiem 11.66. W przypadku wydania dla sprzętów z iOS takiej nowości na razie nie widać. Co nie zmienia faktu, że zapewne i tutaj wkrótce się ona pojawi. To tylko kwestia kilku najbliższych tygodni, a może nawet i dni.

