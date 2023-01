WhatsApp wkrótce z nową funkcją. Komunikator pozwoli wybrać jakość zdjęcia

WhatsApp to popularny komunikator. Wkrótce pojawi się w nim nowa funkcja. Co to będzie? Aplikacja pozwoli wybrać jakość zdjęcia, które nie zostanie skompresowane i w ten sposób fotografia zostanie przesłana do odbiorcy w WhatsApp w oryginalne. Taka opcja przyda się, gdy będziemy chcieli pokazać szczegóły.

WhatsApp to wszechstronny komunikator, który ma wiele opcji. W drodze jest kolejna nowa funkcja. Znaleziono ją w poglądowym wydaniu popularnej aplikacji, a więc nie jest ona jeszcze ogólnodostępna, co oczywiście z czasem ulegnie zmianie. Co to takiego? To nowe ustawienie o nazwie jakość zdjęcia.

WhatsApp, jak i inne popularne komunikatory kompresuje przesyłane zdjęcia. Jednak w aplikacji wkrótce pojawi się opcja, która pozwoli zachować oryginalną jakość fotografii. Widać to na powyższych zrzutach ekranowych, które udostępnił serwis źródłowy. Nowa funkcja została odkryta w becie aplikacji na Androida.

Jakość zdjęcia w aplikacji WhatsApp beta na Androida

Wspomniana nowość została znaleziona w wersji beta WhatsApp na Androida. Dokładnie w poglądowym wydaniu popularnego komunikatora z numerkiem 2.23.2.11. Kiedy taka funkcja znajdzie się w finalnej wersji aplikacji, to na razie nie wiadomo. Na pewno nie wcześniej niż w ciągu kilku najbliższych tygodni, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

