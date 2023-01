WhatsApp w Android Auto. Funkcja trafi na smartfony Samsung Galaxy i Google Pixel

WhatsApp pozwoli na wykonywanie połączeń poprzez Android Auto. Taka funkcja ma stać się wkrótce dostępna na nowszych smartfonach Samsung Galaxy oraz Google Pixel. Ogłoszono to w trakcie zapowiedzi wdrażania innych zmian w Android Auto, które bazują na projekcie Coolwalk, na co kazano nam długo czekać.

WhatsApp to najpopularniejszy na świecie komunikator, który wkrótce będzie dostępny poprzez Android Auto. Taka nowość została ogłoszona przez Google przy okazji wprowadzenia zmian opartych na projekcie Coolwalk. Na oficjalnym blogu zapowiedziano, że aplikacja pozwoli na wykonywanie połączeń na nowszych smartfonach z serii Samsung Galaxy oraz Google Pixel.

Wiemy, że WhatsApp dla Android Auto pozwoli wykonywać połączenia głosowe, co obecnie możliwe jest poprzez klasyczną aplikację. To oznacza, że Google pewnie dopuści wkrótce tutaj także inne komunikatory. Jest to zapewne tylko kwestią czasu.

Integracja WhatsApp z Android Auto najpierw na smartfonach Samsung Galaxy i Google Pixel

Z informacji przekazanych poprzez Google wynika, że komunikator WhatsApp pozwoli na wykonywanie połączeń głosowych w Android Auto najpierw na nowszych smartfonach z serii Samsung Galaxy oraz Pixel. Dopiero z czasem taka nowość trafi także na inne telefony. Kiedy to nastąpi? Tego gigant z Mountain View w krótkim komunikacie niestety już nie ujawnił.

