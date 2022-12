Telegram z dużą aktualizacją. Komunikator dostał liczne nowości

Telegram to popularny komunikator, który doczekał się sporego uaktualnienia. Aktualizacja z numerkiem 9.3 wnosi do aplikacji naprawdę sporo nowości. Wśród nich są ukryte multimedia, zerowe wykorzystanie pamięci podręcznej, nowe narzędzia do rysowania, zdjęcia profilowe dla twoich kontaktów i szczeniaki.