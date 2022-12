Notatnik z Windows 11 otrzyma karty. Microsoft nie dochował go w tajemnicy

Notatnik z Windows 11 otrzyma funkcję, którą Microsoft wcześniej wprowadził do Eksploratora plików. To karty, które znamy z przeglądarek internetowych. Nowość nie została dochowana w tajemnicy i ujawnił ją jeden z pracowników firmy. Na razie nie wiadomo, kiedy Notatnik z Windows 11 otrzyma taką opcję.

Windows 11 wcześniej w tym roku wprowadził karty do Eksploratora plików i była to bardzo wyczekiwana nowość. Teraz dowiadujemy się, że podobne rozwiązanie otrzyma kolejna aplikacja z okienek. Jest nią Notatnik i rąbka tajemnicy na ten temat uchylił jeden z pracowników firmy Microsoft. Udostępnił on zrzut ekranowy widoczny poniżej.

Widzimy, że Microsoft testuje specjalną wersję aplikacji Notatnik dla Windows 11, która zawiera karty. W ten sposób będzie można pracować z kilkoma oknami jednocześnie. Można też dostrzec informację, że jest to oprogramowanie na wewnętrzne potrzeby. Poza tym widać zdanie, aby nie udostępniać zrzutów ekranowych, co niestety miało miejsce.

Notatnik z Windows 11 otrzyma karty w 2023 roku

Na razie nie wiadomo, kiedy Notatnik otrzyma karty. Możemy jednak się spodziewać, że Microsoft wprowadzi taką nowość do tej aplikacji z Windows 11 w przyszłym roku. Na razie trwają wewnętrzne testy. Niedługo pewnie zostaną one rozszerzone o członków niejawnego programu beta testów okienek.

