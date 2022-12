Telegram 9.2 dostępny. Komunikator z dużą aktualizacją

Telegram 9.2 to duża aktualizacja popularnej aplikacji. Wnosi ona wiele nowości. Komunikator otrzymał w tym wydaniu globalne automatyczne usuwanie czy Tematy 2.0. Nowych opcji oraz usprawnień dla tych istniejących jest więcej. Zobaczmy sobie, jakie nowe funkcje wprowadza Telegram z uaktualnieniem 9.2.

Telegram 9.2 to nowa wersja popularnej aplikacji do czatowania. Komunikator doczekał się dużego uaktualnienia. Aktualizacja wprowadza różne nowości. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz zmian widać niżej.

GLOBALNE AUTOMATYCZNE USUWANIE, TEMATY 2.0 I WIELE WIĘCEJ

Globalne automatyczne usuwanie

Możesz ustawić globalny zegar automatycznego usuwania dla wszystkich nowych czatów i grup, które utworzysz.

Nowe wiadomości będą usuwane po 1 dniu, tygodniu, miesiącu lub po wybranym przez ciebie czasie.

Nowe menu w Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » Auto-usuwanie wiadomości umożliwia również szybsze ustawienie automatycznego usuwania w dowolnych istniejących czatach.

Tematy 2.0

Administratorzy grup liczących ponad 100 członków mogą organizować dyskusje w osobne tematy.

Tematy 2.0: Nawigacja

Tematy mają teraz dwukolumnowy układ, który zapewnia łatwy dostęp do ostatnich czatów podczas przeglądania tematów.

Podgląd wiadomości tematu na liście czatów działa jak przycisk – stuknij, aby przejść do wiadomości lub przytrzymaj, aby wyświetlić podgląd tematu.

Po wejściu do tematu, możesz przytrzymać przycisk „Wstecz”, aby wrócić do Wszystkich czatów.

Tematy 2.0: Organizacja

Na górze listy można przypiąć do 5 tematów.

Każdy temat obsługuje teraz wiele przypiętych wiadomości.

Tryb „Pokaż jako wiadomości” pokazuje teraz, do którego tematu należy każda wiadomość.

Liczniki nieprzeczytanych dla tematów, których nigdy nie otwierano, będą miały jaśniejszy, mniej rozpraszający kolor.

Tematy 2.0: Temat ogólny

Teraz domyślnie dołączany jest nowy temat „Ogólny”, zawierający wiadomości serwisowe i historię wcześniejszych wiadomości z grupy.

Administratorzy mogą zmienić nazwę tematu Ogólnego lub ukryć go na liście tematów.

Tematy 2.0: Wyszukiwanie i udostępnione multimedia

Wyszukiwanie na liście tematów obejmuje teraz również wyniki globalne, a także twoje ostatnie rozmowy i ulubione kontakty.

Karty udostępnianych multimediów w grupie, takie jak „Linki”, „Pliki” i „Muzyka”, pokazują teraz, do którego tematu należą wiadomości.

Strony informacyjne tematu zawierają szybki link do głównej strony informacyjnej grupy.

Agresywny antyspam dla grup

Duże grupy mogą włączyć „Agresywne filtrowanie” w Informacje o grupie » Administratorzy, aby usunąć więcej spamu za pomocą automatycznych algorytmów.

Administratorzy pomagają udoskonalić filtrowanie, zgłaszając wszelkie fałszywe alarmy w sekcji „Ostatnie zdarzenia”.

Tymczasowe kody QR

Strona Kod QR w Ustawieniach może teraz generować tymczasowy kod dla użytkowników, którzy nie mają nazwy użytkownika i ukrywają swój numer telefonu przed wszystkimi.

Pokaż ten kod innym, jeśli chcesz, aby dodali cię jako kontakt bez udostępniania żadnych szczegółów.

Ulepszone wyszukiwanie emoji i naklejek

Możesz wyszukiwać podstawowe i niestandardowe emoji na karcie Emoji w panelu naklejek, używając setek słów kluczowych, takich jak „uśmiech”, „serce” lub „żaba”.

Więcej słów kluczowych można zasugerować na: translates.telegram.org/pl/emoji

Wyszukiwanie naklejek pokaże również naklejki pasujące do tych słów kluczowych.

Stuknięcie w niestandardową emoji w dowolnej wiadomości pokazuje teraz, z jakiego pakietu emoji ona pochodzi.

Aktualizacja aplikacji Telegram do wydania z numerkiem 9.2 jest już dostępna. Można ją pobrać ze sklepu z uaktualnieniami.

