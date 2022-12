Spotify dostaje wsparcie dla funkcji z systemu Android 13

Spotify otrzymało nową funkcję, która związana jest z systemem Android 13. To przeprojektowany odtwarzacz multimedialny, który został wprowadzony w tym wydaniu platformy przez Google. Taka funkcja pojawiła się w Spotify w wydaniu beta z numerkiem 8.7.92.115. Z czasem pojawi się w finalnej wersji aplikacji.

Spotify to popularna aplikacja muzyczna, która doczekała się nowej funkcji. Tym razem nowość dotyczy wersji na telefony z platformą Google i wiąże się z systemem operacyjnym Android 13. Jest to opcja, która na razie jest adoptowana przez deweloperów bez większego rozmachu. Mimo to Szwedzi zwrócili na nią uwagę.

Aplikacja Spotify dostała wsparcie dla nowego odtwarzacza multimedialnego, który wprowadził Android 13. Wprowadza on zaokrągloną kwadratową pauzę i zaokrąglony przycisk odtwarzania po prawej stronie; przycisk animuje za każdym razem, gdy przełączasz się między odtwarzaniem a pauzą. Na dole jest pasek wyszukiwania, a następnie przycisk następnej piosenki i kontrolka odtwarzania losowego wraz z przyciskiem serca.

Nowa funkcja z systemu Android 13 w Spotify Beta

Na razie taka nowość nie została wprowadzona w finalnej wersji aplikacji Spotify. Więc jeśli macie telefon, który już otrzymał aktualizację do systemu Android 13, to nadal możecie jej nie widzieć. Wynika to z faktu, że wsparcie wprowadzono w oprogramowaniu w poglądowym wydaniu beta z numerkiem 8.7.92.115.

źródło