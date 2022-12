Google Chrome 109 beta dostępny. Co nowego w przeglądarce?

Google Chrome 109 beta to najnowsze wydanie poglądowe popularnej przeglądarki internetowej. Aplikacja została oddana do testów i za kilka tygodni zostanie udostępniona w finalnej wersji. Co nowego tu znajdziemy? Google wprowadziło w aplikacji Chrome 109 beta pewne nowości. Rzućmy sobie na nie okiem.

Google Chrome 109 beta to najnowsza przeglądarka internetowa giganta, która została udostępniona w ostatnim kanale przedprodukcyjnym. Co nowego wprowadzono w tym wydaniu? Nowości nie brakuje. Zobaczmy sobie, co dodano w tej wersji.

Co nowego w Google Chrome 109 beta

W Google Chrome 109 beta dodano nowy komunikat potwierdzający wykonanie bezpiecznej płatności. Bazuje on na standardzie Secure Payment Confirmation (SPC) i specjalnej autoryzacji. Nowość ogłoszono na oficjalnym blogu firmy i wyjaśniono, że funkcja trafi do przeglądarki internetowej na Androida. Na razie jest w wydaniu dla Windows oraz macOS. Poniżej animacja, która prezentuje to w akcji.

Następnie mamy interfejs Screen Capture API, który wprowadza usprawnienia z zakresu współdzielenia ekranu w trakcie prowadzenia wideokonferencji. Tutaj firma wymienia udoskonalenia, które dodano. Obejmują one łatwość obsługi oraz poprawę prywatności.

Google Chrome 109 beta to również zmiany oparte na Material You i Material Design 3. Dodano m.in. nowy widok dla sugestii na pasku adresu. Opcja jest na razie dostępna w formie eksperymentu. Dlatego należy aktywować ją flagą o nazwie #omnibox-modernize-visual-update.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło