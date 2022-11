Google Keep to popularna aplikacja do notatek, która dostępna jest także na smartwatche. Okazuje się, że teraz tylko na zegarkach, które pracują pod kontrolą Wear OS 3. Google po cichu wycięło wsparcie dla Keep na smartwatchach z 2. generacją tej platformy. W ten sposób znacząco zawęziło jej dostępność.

Próba wyszukania aplikacji Google Keep w Sklepie Play na zegarkach z Wear OS 2 skutkuje brakiem wyników. W konsekwencji na takie smartwatche oprogramowanie stało się niedostępne. Natomiast w przypadku webowej wersji sklepu będzie to komunikat o treści „Nie działa na Twoim urządzeniu”. W przypadku Pixel Watch jest informacja o Androidzie 11 lub nowszym.

Aplikacja Google Keep tylko na smartwatche z Wear OS 3

Zmiana odbyła się po cichu i nawet nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpiło. W każdym razie obecnie aplikację Google Keep można instalować tylko na zegarkach z Wear OS 3. Smartwatche pracujące pod kontrolą poprzedniej generacji oprogramowania takie wsparcie utraciły, co warto mieć na uwadze.

