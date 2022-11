Microsoft Edge lepiej przystosowany pod ekrany dotykowe

Microsoft Edge to przeglądarka internetowa, która cały czas jest rozwijana. Aplikacja została lepiej przystosowana pod ekrany dotykowe. Obecnie testowane są zmiany, które sprawią, że program zapewni na takich wyświetlaczach większe możliwości. Na razie dotyczy to przeglądarki Microsoft Edge w kanale Canary.

Microsoft Edge to popularna przeglądarka internetowa, która ciągle jest rozwijana. Jej aktualne wydanie ma numerek 107. Tymczasem gigant z Redmond testuje długo wyczekiwane zmiany, które docenią właściciele urządzeń mających ekrany dotykowe. Co nowego się pojawia?

Microsoft postanowił zoptymalizować przeglądarkę internetową Edge pod kątem sprzętów mających ekrany dotykowe. Jak to zrobiono? Oczywiście poprzez powiększenie wybranych elementów, co ma na celu ułatwienie trafiania ich palcami. Widać to na załączonej wyżej animacji i widzimy, że odbywa się to po aktywacji trybu dotykiem.

Microsoft Edge zoptymalizowany pod ekrany dotykowe w kanale Canary

Na razie są to zmiany dla przeglądarki internetowej Microsoft Edge, które znajdują się na etapie testów. Aplikacja otrzymała je w poglądowym wydaniu z kanału Canary. To oznacza, że w stabilnej odsłonie programu zobaczymy je dopiero najwcześniej za kilka tygodni. Najpierw pojawią się w edycji Beta. Stosowna opcja aktywująca nowości została umieszczona w sekcji z ustawieniami, gdzie można je włączyć.

