YouTube na Androida dostaje nowe widżety oparte na Material You

YouTube na urządzenia z systemem Android dostaje kolejne zmiany. Tym razem Google wprowadziło nowe widżety, które oparto na Material You. Dają one wygodny dostęp do różnych funkcji i wśród nich są wyszukiwanie czy szybkie akcje. Widżety z aplikacji YouTube na Androida są też zgodne z dynamicznymi kolorami.

YouTube na Androida doczekał się zmian, które Google niedawno wprowadziło do wersji na iOS. To nowe widżety oparte na Material You w różnych rozmiarach, które dają dostęp do różnych funkcji. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie działa i z jakich opcji można tu dokładnie skorzystać.

Nowe widżety w aplikacji YouTube na urządzenia z systemem Android dają dostęp do wyszukiwarki w postaci podłużnego paska. Obok niego znajduje się ikonka mikrofonu, co pozwala na prowadzenie wyszukiwania głosem. Niżej znajdują się skróty do popularnych sekcji. Są to strona domowa, Shorts, Subskrypcje oraz Biblioteka. Ta ostatnia znika w widoku 3 x 2.

Nowe widżety Material You w YouTube na Androida 17.43.36

Nowość pojawia się w aktualizacji aplikacji YouTube na Androida z numerkiem 17.43.36. To tutaj Google wprowadziło nowe widżety oparte na Material You. Przy okazji nie zabrakło wsparcia dla dynamicznych kolorów. Dzięki temu odcień dopasowuje się do barwy tła ustawionego na ekranie domowym.

źródło