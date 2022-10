Sklep Play dostaje kolejne zmiany. Google zmodyfikowało jeden przycisk

Sklep Play co jakiś czas przechodzi zmiany, które obejmują także inne aplikacje Google. Tym razem pojawia się nowy przycisk. To element, który odpowiada za aktualizację. Firma zdecydowała się go nieco zwiększyć. Wspomnianą zmianę Sklep Play dostaje po stronie serwerów i nie jest potrzebne uaktualnienie aplikacji.

Sklep Play otrzymał kilka miesięcy temu od Google większe zmiany oparte na Material You, które pojawiły się w lipcu. Obejmowały one ekran startowy aplikacji. Teraz pojawia się kolejna modyfikacja, tym razem pomniejsza, która obejmuje jedne przycisk. Tym jest aktualizacja. Co tam dokładnie się zmieniło?

Wspomniany przycisk aktualizacja został nieco powiększony. Dotyczy to zarówno tego dla wszystkich aplikacji, jak i poszczególnych elementów na liście. W tym ostatnim przypadku ułatwi to trafienie palcem konkretnych uaktualnień. Zmiany widać na załączonych zrzutach ekranowych. Sklep Play otrzymuje je po stronie serwerów Google.

Zmiany obejmujące Sklep Play po stronie serwerów Google

Sklep Play otrzymuje wspomniane zmiany po stronie serwerów Google. To oznacza, że nie jest potrzebna aktualizacji samej aplikacji. Nie jest to jakaś znacząca modyfikacja, ale z pewnością warto ją odnotować. Jeśli jeszcze jej nie widzicie we własnej aplikacji, to cierpliwości. Wkrótce powinna się pojawić, bo nowość jest już wprowadzana w ujęciu globalnym.

