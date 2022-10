Google One na Androida dostaje kolejne zmiany. Jest nowa karta domowa

Google One to popularna aplikacja na urządzenia z systemem Android. Otrzymuje ona kolejne zmiany i tym razem związane są one z odświeżoną kartą domową. Została ona przeprojektowana. Dużą zmianą jest siatka z podziałem 2×2. Na razie są to modyfikacje, które aplikacja Google One otrzymała w ramach testów.

Google One to aplikacja, która w wersji na urządzenia z systemem Android ostatnie duże zmiany dostała ponad rok temu. Wtedy pojawiły się m.in. elementy oparte na języku projektowania Material You czy dynamiczne kolory. Teraz pojawia się kolejna nowość. To nowa karta domowa.

Aplikacja Google na Androida dostaje kolejne zmiany i tym razem związane są one tylko z nową kartą domową. Firma zdecydowała się ją przeprojektować i zdecydowała się na siatkę kart typu 2×2, która zastępuje liniowy interfejs. Zabrakło tu umieszczonego nieco wyżej VPN-u, ale nadal można go znaleźć na pierwszej stronie.

Nowa karta domowa aplikacji Google One na Androida w formie testów

Zmiany te do niedawna znajdowały się w formie testu, ale wygląda na to, że Google One na urządzenia z systemem Android zaczyna je dostawać w większej skali. Odbywa się to po stronie serwerów firmy. To oznacza, że niepotrzebna jest aktualizacja samej aplikacji poprzez Sklep Play.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło