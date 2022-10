Google Chrome 107 jeszcze dziś. Wśród nowości wsparcie dla HEVC

Google Chrome 107 to najnowsze wydanie popularnej przeglądarki internetowej. Nie znajdziemy tu zbyt wielu nowości, ale na uwagę na pewno zasługuje dodanie wsparcia dla HEVC. Jest to format znany także pod nazwą H.265. Zobaczmy, co nowego jeszcze wprowadza Google Chrome 107, który zostanie udostępniony jeszcze dziś.