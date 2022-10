Nowy Sklep Play zmierza na tablety i składane smartfony. Google ujawnia design

Nowy Sklep Play wkrótce ma trafić na tablety i składane smartfony, pod których kątem zostanie lepiej przystosowany. Google już teraz ujawniło jego design oraz planowane zmiany. Będzie on lepiej przystosowany pod kątem dużych ekranów. Google twierdzi, że nowy Sklep Play pojawi się na tabletach w 2023 r.

Tablety i składane smartfony otrzymają nowy Sklep Play, który został znacznie lepiej przystosowany pod kątem dużych wyświetlaczy. Ten obecny bazuje na tym, co znamy z telefonów z Androidem. Tymczasem Google ujawniło nadchodzące zmiany, które obejmują design i nie tylko. Zobaczmy, co dokładnie się zmieni.

Google udostępniło render prezentujący nowy Sklep Play mający trafić na tablety oraz składane smartfony za kilka miesięcy. W ten sposób na większych ekranach będzie można uzyskać dostęp do większej ilości treści. Można też dostrzec, że pojawi się nowa sekcja dla dzieci. Kiedy zobaczymy te nowości?

Google wprowadzi nowy Sklep Play na tablety i składane smartfony w 2023 roku

Nowy Sklep Play ma trafić na tablety oraz składane smartfony z Androidem w przyszłym roku. Zmiany obejmą także platformę, która jest na Chromebookach. Pewnie zbiegnie się to z premierą telefonu Pixel Fold. Deweloperzy już teraz otrzymują dostęp do zasobów, które pozwolą im na przygotowanie się do nadchodzących zmian.

