Waze nawigacją samochodową gotową na Halloween

Waze to popularna nawigacja samochodowa, która należy do Google. Firma postanowiła przygotować ją pod kątem zbliżającego się Halloween. W tym celu opracowano specjalne elementy graficzne, jak na przykład nastrój ZombieMood. Poza tym w aplikacji Waze Google dodało też samochód ZombieMobile czy kierunki Zombified.

Waze to popularna nawigacja samochodowa, której właścicielem jest Google. Przed nami Halloween i twórcy różnego oprogramowania także szykują się na tę ewentualność. Gigant z Mountain View również to robi i z tej okazji przygotował specjalne elementy graficzne z zombie w roli głównej.

Google dodało w aplikacji Waze elementy graficzne inspirowane Halloween i są to nastrój i wskazówki głosowe Survivalist czy samochód Escapemobile Survivalist. Alternatywnie można wybrać nastrój ZombieMood, używać auta ZombieMobile lub włączyć kierunki o nazwie Zombified. Każdy będzie mógł tu znaleźć coś dla siebie.

Nawigacja samochodowa Waze gotowa na Halloween globalnie

Zmiany inspirowane Halloween w aplikacji Waze zostały udostępnione przez Google globalnie. To oznacza, że można z nich korzystać na dowolnych rynkach. Obsługiwane języki nawigacji głosowej to angielski, francuski, hiszpański i portugalski. W celu skorzystania z nowych opcji w platformie na Androida należy wybrać przycisk Drive with Zombies. Domyślamy się, że te modyfikacje z czasem znikną i nastąpi to już w listopadzie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło