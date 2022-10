Google Chrome wyświetli, ile pamięci RAM oszczędzają karty

Google Chrome to przeglądarka internetowa, która niegdyś była bardzo zasobożerna i pochłaniała wiele pamięci RAM. To jednak z czasem uległo zmianie i producent zajął się tym problemem. Do tego stopnia, że zużycie to spadło. Teraz dowiadujemy się, że będzie można podejrzeć te oszczędności dla każdej karty. Jak to możliwe?

Google Chrome ma narzędzie o nazwie Memory Saver, które pozwala oszczędzać pamięci operacyjne RAM. W tym dodatku pojawi się nowy przycisk, który będzie wyświetlany na pasku adresu po prawej stronie. Jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie okienka widocznego na powyższym zrzucie ekranowym. Jest tu informacja o tym, jakie oszczędności występują w przypadku konkretnej karty.

Google Chrome z informacją o oszczędności pamięci RAM dla karty w wersji testowej

Na razie taka nowość znajduje się w przeglądarce Google Chrome dostępnej w poglądowej wersji. Dokładnie w tej z kanału Canary. Oczywiście w niedługim czasie rozwiązanie powinno trafić do stabilnej odsłony. Powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

