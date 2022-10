WhatsApp Premium w drodze. Aplikacja Meta z subskrypcją

WhatsApp Premium to nowa subskrypcja, którą szykuje Meta. Popularna aplikacja ma zyskać nowy model biznesowy. Powiązany on jest z linkami czy udoskonaleniami z zakresu obsługi kont na wielu urządzeniach. Meta na razie testuje WhatsApp Premium w poglądowej wersji komunikatora w edycji beta na Androidzie i iOS.

Subskrypcja WhatsApp Premium wprowadzi na pewno dwie nowości. Pierwszą jest niestandardowy link biznesowy, który jest skrócony i może mieć na przykład postać https://wa.me/mybusines. Warto dodać, że można go będzie zmieniać co 90 dni. Następnie mamy możliwość połączenia z kontami nawet 10 różnych urządzeń.

Subskrypcja WhatsApp Premium testowana przez Meta

Na razie WhatsApp Premium to usługa, która znajduje się na etapie programu pilotażowego. Meta uruchomiła go w wersji beta komunikatora na urządzenia z Androidem oraz iOS. Prędko popularna aplikacja takiej nowości nie otrzyma. Na razie nie wiemy także, ile firma zamierza sobie życzyć za taką przyjemność i o tym przekonamy się z czasem.

