Wear OS 3 z nową aplikacją Pogoda

Pogoda to nowa aplikacja na smartwatche z Wear OS 3, którą udostępniło Google. Została ona dostrzeżona w Sklepie Play wraz ze zrzutami ekranowymi oraz opisem. Wpisuje się ona w to, co firma zaleca w przypadku języka projektowania Material. W tym przypadku są to dosyć proste formy, ale wynika to z przeznaczenia ekranów zegarków.

Nowa aplikacja Pogoda na smartwatche z Wear OS 3 oferuje prognozy godzinowe i tygodniowe, dzienne wzloty i upadki temperatury, indeks UV czy warunki opadowe. Można też wyświetlać prognozę na kolejne 8 h oraz 5 dni.

Nowa aplikacja Pogoda na smartwatche z Wear OS 3 i nowszą wersją

Pogoda to aplikacja, którą mogą instalować właściciele smartwatchy z Wear OS 3 lub nowszą wersją platformy. Google nie udostępniło tego programu na zegarki ze starszymi edycjami platformy, co też związane jest z pewnymi interfejsami na nich niedostępnych. Oprogramowanie jest już dostępne do pobrania z poziomu Sklepu Play.

źródło