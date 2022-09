Telefon Google otrzymuje zmiany obejmujące interfejs

Telefon Google otrzymuje kolejne zmiany. Tym razem obejmują one interfejs aplikacji i na razie zostały one udostępnione w ramach testów. Dostęp mają nieliczni użytkownicy. Co się zmieniło? Firma wprowadziła nowy rząd z czterema przyciskami. Nie wiadomo, kiedy Telefon Google otrzyma te zmiany u wszystkich.

Telefon Google to popularna aplikacja, która co jakiś czas przechodzi zmiany. Tak jest ponownie i tym razem obejmują one interfejs użytkownika, który czekają pewne modyfikacje. Na razie udostępniono je w ramach testów. Dlatego dostęp na razie mają tylko nieliczni. Zobaczmy sobie, co się zmieniło.

Jakiś czas temu aplikacja Telefon Google dostała dwa rzędy z przyciskami, gdzie znajdują się dostęp do klawiatury, wyciszanie się, dodawanie uczestników do połączenia, nagrywanie interakcji czy zawieszanie połączenia i więcej. Teraz firma zdecydowała się na jeden rząd z czterema przyciskami, co widać na załączonych powyżej zrzutach ekranowych udostępnionych przez serwis źródłowy.

Zmiany obejmujące interfejs w aplikacji Telefon Google beta

Na razie wspomniane zmiany zostały wprowadzone do aplikacji Telefon Google w poglądowej wersji beta. Pojawiają się w wydaniu z numerkiem 90.0.475844574. Jednak sama instalacja to za mało. Dostęp do modyfikacji włączany jest po stronie serwerów firmy. Dlatego nie widzą ich na razie wszyscy użytkownicy oprogramowania.

