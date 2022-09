Google Chrome 106 dostępny. Co nowego w przeglądarce?

Google Chrome 106 to najnowsza odsłona popularnej przeglądarki internetowej. Wprowadza ona pewne nowości oraz inne udoskonalenia. W tym związane w przeszukiwaniem historii czy lepszą lokalizacją. Zobaczmy, co nowego wprowadza aplikacja Google Chrome 106 i jakie usprawnienia znajdziemy w tej wersji przeglądarki.

Google chrome 106 to najnowsza przeglądarka internetowa, którą udostępnił gigant z Mountain View. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i te obejmują nie tylko desktopową wersję programu na komputery z systemami Windows, macOS oraz Linux. Zobaczmy sobie, co wprowadza nowe wydanie.

Google Chrome 106 – co nowego / nowości

Przeglądarka internetowa Google Chrome 106 wprowadza udoskonalenia z zakresu łatwiejszego wyszukiwania w zakładkach czy historii. Taką opcję dodano w wersji dla desktopów. Następnie mamy cząstkowe tłumaczenie stron, co także dodano w wersji aplikacji dla komputerów. Tu wprowadzono też usprawnienia obejmujące czytnik RSS.

Google Chrome 106 wprowadza też udoskonalenia obejmujące lokalizowanie. Jest to możliwe dzięki API o nazwie Intl. W tej wersji przeglądarki został on udoskonalony i bardziej dostępny dla deweloperów. Ponadto firma twierdzi, że rozwiązano 20 różnych problemów związanych z zabezpieczeniami. Kilka z tych poprawek dotyczy luk określonych wysokim ryzykiem zagrożenia. Nowa wersja aplikacji jest już udostępniana dedykowanymi kanałami.

