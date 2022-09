Sklep Google Play dostanie ciekawe nowości. Też związane z Play Protect

Sklep Google Play czekają kolejne nowości, które producent zapowiedział na stronie wsparcia. Dotyczą one ulepszeń dla funkcji Play Protect na urządzeniach z systemem Android 13. Co ważniejsze pojawi się opcja sprawdzania postępu instalacji aplikacji na telefonie na innych sprzętach. Nowe opcje nie są jeszcze dostępne.

Sklep Google Play co jakiś czas przechodzi różne zmiany. Już wkrótce pojawią się nowe funkcje, których na razie nie widać, ale wiemy, że są one w przygotowaniu. Informacje na ich temat znaleziono na stronie wsparcia producenta. Zobaczmy, jakie to nowości i czego wkrótce mamy się spodziewać.

Sklep Play pozwoli wkrótce podejrzeć postęp instalacji aplikacji na innych urządzeniach. Użytkownik będzie to mógł zrobić bezpośrednio z ekranu własnego telefonu. Na razie jednak nie wiadomo, jak to dokładnie ma działać. Poza tym ma pojawić się więcej opisów, co pozwoli na podjęcie lepszych decyzji związanych z instalowaniem oprogramowania.

Nowości dla Sklepu Google Play także pod kątem Play Protect

Google informuje także, że informacje o zabezpieczeniach Play Protect pojawią się na stronie Ustawienia bezpieczeństwa i prywatności w sekcji Ustawienia. Tak będzie na urządzeniach mających zainstalowanego Androida 13. Na telefonach ze starszą wersją platformy takich szczegółów nie znajdziemy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wprowadzenie wymienionych nowości, co powinno nastąpić w niedługim czasie.

