WhatsApp to komunikator, który nie pozwala na razie edytować wysłanych wiadomości. To ma jednak ulec zmianie i Meta nad tym cały czas pracuje. Jak to będzie można zrobić? W podobny sposób, co w innych aplikacjach tego typu. Edycja wiadomości nie jest na razie dostępna w WhatsApp i nie pojawi się na dniach.

WhatsApp ma wiele funkcji, ale z pewnością brakuje mu pewnych opcji z innych komunikatorów. Wśród nich jest edytowanie wiadomości, co nie jest możliwe. Skąd to wiemy? Meta już jakiś czas temu pracowała nad takim rozwiązaniem dla tej aplikacji, ale finalnie nic takiego się nie pojawiło. Wygląda jednak na to, że coś w tej kwestii się ruszyło.

WhatsApp pozwoli na edytowanie wiadomości i będzie to odbywać się podobnie, jak w innych komunikatorach. Czyli użytkownik po wysłaniu będzie miał pewne jakiś czas na wprowadzenie zmian. Do działania ma być wymagana aktualna wersja aplikacji, co widać na załączonym wyżej zrzucie ekranowym.

Edytowanie wiadomości w WhatsApp beta na Androida

Informacje na temat takiej funkcji znaleziono w poglądowej wersji komunikatora WhatsApp na Androida. Jest to wydanie beta z numerkiem 2.22.20.12. Na razie opcja nie działa, ale Meta na pewno nad nią pracuje. Na razie nie wiadomo, kiedy aplikacja otrzyma możliwość edytowania wysłanych wiadomości. Trochę jeszcze na to poczekamy.

źródło