watchOS 9 dla Apple Watch sprawia problemy z aplikacją Spotify

watchOS 9 dla Apple Watch sprawia pewne problemy. Te związane są z aplikacją Spotify. Użytkownicy zegarków skarżą się na błędy związane ze strumieniowaniem muzyki, co staje się niemożliwe. Wyglądaj jednak na to, że problem nie występuje z aplikacją Spotify na smartwatchach Apple Watch z watchOS 9.1 beta.

watchOS 9 to duża aktualizacja dla zegarków z serii Apple Watch, którą udostępniono wcześniej w tym miesiącu. Wniosła ona wiele nowości, ale przy okazji pojawiły się pewne problemy. Te jednak dotyczą oprogramowania firm trzecich i są związane z aplikacją Spotify, co raportują jej użytkownicy. Co jest nie tak?

Aplikacja Spotify sprawia na zegarkach Apple Watch z zainstalowaną aktualizacją watchOS 9 problemy związane ze strumieniowaniem muzyki. Taka opcja została dodana jakiś czas temu. Jednak nowe uaktualnienie ją psuje, co zgłaszają użytkownicy. Okazuje się jednak, że już teraz istnieje pewne rozwiązanie.

Problemy z aplikacją Spotify na Apple Watch znikają w watchOS 9.1 beta

Okazuje się, że takie problemy z aplikacją Spotify nie występują na nowszym oprogramowaniu dla zegarków Apple Watch. Mowa o watchOS 9.1 beta, czyli poglądowej edycji software, którą udostępniono do testów wcześniej w tym tygodniu. Wraz z iOS 16.1 dla iPhone’ów, gdzie pojawiło się całkiem sporo nowości.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło