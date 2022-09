Spotify również z ikoną dla systemu Android 13 i Material You

Spotify jest kolejną aplikacją, która została przystosowana pod kątem zmian z Material You dla systemu Android 13. To ikona, której tło dostosowuje się do motywu przewodniego tapety ustawionej przez użytkownika na telefonie. Zmiana pojawia się w aktualizacji aplikacji Spotify z numerkiem 8.7.64.478.

Spotify to najpopularniejsza aplikacja do streamingu muzyki. Oprogramowanie jest kolejnym, które doczekało się zmian pod kątem systemu Android 13 oraz języka projektowania Material You. Tym razem jest to specjalna ikona, którą niedawno samo Google wprowadziło do Portfela. Na czym polega ta nowość?

Wspomniana ikona dostosowana pod kątem Material You z systemu Android 13 z aplikacji Spotify widoczna jest na powyższym zrzucie ekranowym. Jak nietrudno zauważyć jest ona monochromatyczna. Jednak najważniejsze jest to, że jej jasne tło dostosowuje się pod kątem motywu, który przeważa na tapecie użytkownika telefonu.

Ikona Spotify z Material You dla Androida 13 w aktualizacji

Wspomniane zmiany pojawiają się w jednej z ostatnich aktualizacji dla aplikacji Spotify dystrybuowanych poprzez Sklep Play. Jest ona oznaczona numerkiem 8.7.64.478. Nowa ikona została zauważona przez użytkowników smartfonów Pixel, którzy to już otrzymali aktualizację do systemu Android 13 i nastąpiło to w zeszłym miesiącu. Na innych telefonach będzie to widać później.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło