Portfel Google kolejną aplikacją z ikoną Material You

Portfel Google został dostosowany pod kątem zmian wprowadzonych w systemie Android 13. Została dodana ikona oparta na Material You, która dopasowuje się do motywu ustawionego na urządzeniu. Jest ona monochromatyczna i jej tło jest zależne od tego, co znajduje się na telefonie.

Portfel Google to aplikacja, która zastąpiła niedawno dotychczasową usługę Pay. Teraz dowiadujemy się, że została przystosowana pod kątem zmian, które wprowadzono w systemie Android 13. Jest to nowa ikona oparta na języku projektowania Material You. Co takiego się zmieniło? Widać to na poniższym zrzucie ekranowym po prawej stronie.

fot.: AndroidPolice

Ikona aplikacji Portfel Google bazuje teraz na Material You i jest monochromatyczna. Ponadto jej tło dopasowuje się kolorystycznie do motywu, który jest ustawiony na telefonie użytkownika. Wcześniej takie zmiany wprowadzono już do Gmaila, YouTube Music, Dysku, przeglądarki Chrome czy Zdjęć. Wygląda to ciekawie.

Ikona Material You w aplikacji Portfel Google 2.153

Zmiany te zostały wprowadzone wraz z ostatnią aktualizacją dla aplikacji Portfel Google, która jest już dystrybuowana poprzez Sklep Play. Ma ona numerek 2.153 i wspomniana ikona pojawia się na telefonach, które otrzymały już uaktualnienie do systemu Android 13. Wkrótce powinien on być szerzej dystrybuowany na inne niż Pixele smartfony.

źródło