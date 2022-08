Aparat Google dla Wear OS dostaje zmiany oparte na Material You

Aparat Google dla smartwatchy z systemem Wear OS doczekał się aktualizacji. Ta wprowadza ciekawe zmiany w postaci modyfikacji opartych na języku projektowania Material You. Pojawiają się one w uaktualnieniu aplikacji Aparat Google dla Wear OS z numerkiem 8.6. Rzućmy sobie na nie okiem.

Aparat Google dla Wear OS doczekał się ciekawej aktualizacji, która jest już dystrybuowana poprzez Sklep Play. Wprowadza ona wyczekiwane zmiany. Te wpisują się w design języka projektowania Material You. Ten wcześniejszy był przestarzały i w zasadzie pamięta jeszcze czasy platformy Android Wear. Zobaczmy, co się zmieniło.

Zmiany wprowadzone w aplikacji Aparat Google dla Wear OS widać powyżej. Widzimy, że pojawiają się inspiracje Material You. Wśród nich jest górny przycisk w kształcie pigułki z menu hamburger. To pozwala na przełączanie kamer czy też skorzystanie z timera. Zmieniono też kontrolkę migawki, a przyciski do powiększania są z boku. Poniżej dla porównania design sprzed ostatniej aktualizacji.

Material You w aplikacji Aparat Google dla Wear OS w wersji 8.6

Jak już wspomnieliśmy, zmiany te są już udostępniane wraz z ostatnią aktualizacją aplikacji Aparat Google dla Wear OS. Jest ona dystrybuowana poprzez Sklep Play. Nowa wersja ma numerek 8.6.263.463689965.13. W przypadku wersji dla telefonów z Androidem 13 dodano pomniejsze poprawki.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla poczty Gmail

źródło