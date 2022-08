Aplikacja HBO Max na Androida i iOS dostaje ciekawe nowości

Aplikacja HBO Max na urządzenia z systemami Android oraz iOS doczekała się ciekawych nowości. Wśród nich jest przycisk Shuffle czy wsparcie dla dwóch różnych widoków na tabletach. Ponadto aplikacja HBO Max dla iPadów wspiera teraz podzielony ekran, co pozwala na jednoczesną pracę z innym oprogramowaniem.

Aplikacja HBO Max na urządzenia z systemami Android oraz iOS doczekała się dużej aktualizacji. Wprowadza ona ciekawe nowości na telefony i tablety, których do tej pory z pewnością brakowało. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza to uaktualnienie. Wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Nowości w aplikacji HBO Max na Androida i iOS

Przycisk Shuffle został wprowadzony na urządzenia mobilne. Wcześniej można z niego było korzystać na desktopach.

Wsparcie dla funkcji SharePlay z iOS na iPhone’ach i iPadach, co pozwala na wspólne oglądanie poprzez aplikację FaceTime.

Udoskonalenia z zakresu sekcji z pobieraną zawartością.

Wsparcie dla widoku poziomego i portretowego na tabletach.

Obsługa podzielonego widoku na iPadach, co pozwala oglądać zawartość z HBO Max obok uruchomione na ekranie innej aplikacji.

Zaktualizowana nawigacja.

Ulepszenia obejmujące obsługę Chromecasta.

Nowa aplikacja HBO Max jest już udostępniana zarówno poprzez Sklep Play na Androida, jak i App Store na urządzenia z iOS. Pełne jej wdrożenie może jednak chwilę potrwać.

