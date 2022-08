Disney+ dla Apple TV wprowadza Dolby Atmos do AirPods i HomePod

Disney+ to aplikacja, która doczekała się w wersji dla Apple TV znaczącej aktualizacji. Wprowadza ona wsparcie dla Dolby Atmos, czyli dźwięk przestrzenny, dla słuchawek AirPods Pro i Max oraz pierwszego głośnika HomePod. Aktualizacja Disney+ dla Apple TV już czeka do pobrania z poziomu sklepu App Store.

Disney+ z Dolby Atmos dla Apple TV oraz AirPods i HomePod już jest

Nowa aktualizacja dla aplikacji Disney+ dla Apple TV już czeka do pobrania z poziomu sklepu App Store. Została udostępniona w zeszłym tygodniu. Jeśli jesteście właścicielami urządzeń wymienionych w tym artykule, to będziecie mogli cieszyć się dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Nowość została wprowadzona wraz z uaktualnieniem platformy, które oznaczono numerkiem 2.9.5.

