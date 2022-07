Firefox 103 dostępny. Co nowego w przeglądarce Mozilli?

Firefox 103 to najnowsza przeglądarka internetowa firmy Mozilla. Co nowego znajdziemy w tym wydaniu? Nowości nie brakuje, choć z drugiej strony nie ma ich zbyt wiele. Ponadto Mozilla w aktualizacji Firefox 103 wprowadziła poprawki znanych błędów. W tym związanych ze znalezionymi lukami bezpieczeństwa.

Firefox 103 to przeglądarki internetowa, która debiutuje po kilku tygodniach wydania z numerkiem 102. Mozilla ponownie przygotowała pewne nowości, których to może nie ma zbyt wiele, ale na pewno warto o nich wspomnieć. Zobaczmy sobie, co nowego przygotowano z myślą o tej wersji.

Mozilla Firefox 103 – co nowego

Wśród nowości z przeglądarki internetowej Firefox 103 z pewnością warto wspomnieć o poprawionej responsywności w systemie macOS w czasie dużego obciążenia procesora. Następnie mamy podświetlanie wymaganych pól w formularzach PDF. Mozilla chwali się poprawioną wydajnością w trakcie pracy na ekranach z odświeżaniem obrazu w 120 Hz lub większym.

Firefox 103 wprowadza też poprawki obejmujące tryb obraz w obrazie. Dodano tu możliwość zmiany fontu bezpośrednio z okna PiP. Następnie mamy usprawnienia z zakresu ułatwień dostępności w systemie Windows. Mozilla chwali się też szybszym uruchamianiem przeglądarki po procesie instalacji. Najnowsze wydanie wprowadza także poprawki dla znalezionych błędów, również z zakresu bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło