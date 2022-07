Google Pay zamienia się w Portfel Google. Również w Polsce

Google Pay to teraz Portfel Google. Firma zaczęła podmieniać usługę na aplikację Wallet i odbywa się to również w Polsce oraz na 38 innych rynkach. Sama zapowiedź zmian nastąpiła w trakcie majowej konferencji. Portfel Google jest wynikiem ewolucji, którą przeszedł obecny niegdyś Android Pay.

Android Pay to usługa, którą zapewne kojarzy wielu z was. Pod taką nazwą była ona obecna na rynku przez kilka lat, a potem firma zdecydowała się zmienić jej nazwę na Google Pay. Była to swego rodzaju ewolucja platformy, która teraz przyjmuje inne nazewnictwo i tym jest Portfel Google. Stało się tak również w Polsce.

Portfel Google zastępuje dotychczasowe Google Pay, ale nie jest tak na każdym rynku. Dotyczy to łącznie 39 krajów. Sama zmiana została zapowiedziana już w maju. Nastąpiło to w trakcie konferencji I/O 2022. Teraz nadszedł czas na jej wdrożenie.

Portfel Google zastąpi Google Pay w Polsce na dniach

Firma wyjaśnia, że Portfel zastąpi Google Pay we wspomnianych państwach w ciągu kilku najbliższych dni. Jeśli więc jeszcze nie widzicie na własnym telefonie z systemem Android tych zmian, to musicie uzbroić się w ciut cierpliwości. W końcu się to zmieni. Oczywiście jest to zmiana dosyć kosmetyczna i nie wpływa specjalnie na funkcjonalność platformy.

