Aplikacje opanowały rynek mobile, urzekając m.in. rozbudowaną funkcjonalnością i optymalizacją czasu użytkowników. Nic więc dziwnego, że obecnie w sklepach z aplikacjami dostępnych jest ponad 5,4 mln apek, z czego 1,8 mln na iOS i 3,6 mln w Google Play. Jedną z najważniejszych zalet aplikacji jest jej użyteczność i dostępność. Czekając na autobus, spacerując, przesiadując w poczekalni i stojąc w kolejce – w każdej chwili przeglądać możesz oferty biura podróży ITAKA. Sprawdźmy zatem co się w niej kryje i jaką receptę na wymarzone wczasy, proponuje nam to popularne biuro.

Unowocześniona stara wersja

Aplikacja nieustannie się zmieni doskonali, odpowiadając tym samym na zmieniające się trendy i wymagania użytkowników. Od 2018 roku poszerzono ją o nowe funkcjonalności i udogodnienia – m.in. obszerne wyszukiwanie ofert wakacyjnych, kontakt z rezydentem oraz stały dostęp do dokumentów, związanych z podróżą.

Skąd ta zmiana? Ekspansywny rozwój urządzeń mobilnych spowodował, że użytkownik nie lubi czekać, a im więcej możliwości mamy w zasięgu ręki – tym lepiej. Biuro więc usprawniło cały proces decyzyjny i rezerwacyjny, z którego korzystać możemy w dowolnym dla siebie momencie.

Wraz z aktualizacją otrzymaliśmy także większą czytelność i intuicyjność obsługi, a wszystkie funkcjonalności dostępne są bezpośrednio po zalogowaniu i wybraniu odpowiednich filtrów.

Funkcjonalności aplikacji ITAKA

Aplikacja, którą stworzyło biuro podróży ITAKA, umożliwia wyselekcjonowanie ofert wg. wytycznych – np. uwzględniając oferty last minute, all inclusive, czy przeglądając wycieczki objazdowe i fakultatywne. Najatrakcyjniejsze kierunki można dodać do „ulubionych”, dzięki czemu z powodzeniem prześledzisz wprowadzone zmiany w obrębie danej oferty i wyceny.

Aplikacja w swojej funkcjonalności i użyteczności zastępuje przeglądanie ofert w klasycznych katalogach czy na stronie internetowej. Logowanie do panelu klienta odbywa się w przeciągu kilku sekund, dzięki czemu zyskujesz dostęp do dokumentów, związanych z wyjazdem (otrzymasz także m.in. wskazówki rezydenta oraz informacje o wylocie/przylocie).

3 zalety aplikacji, które docenisz podczas wybierania wakacji

Rozbudowane filtry

W aplikację wbudowano filtr, dzięki któremu możesz grupować propozycję według ceny, długości pobytu, standardu hotelu, miejsca wylotu i przylotu oraz dodatkowych udogodnień. To ty decydujesz czy przeglądasz wszystkie, dostępne oferty, czy wprowadzasz filtry, odsiewając kierunki i hotele, które mogą nie spełnić twoich oczekiwań.

Szczegółowe opisy

W aplikacji oprócz dokładnego opisu hotelu i harmonogramu wycieczek objazdowych znajdziesz również informacje o pogodzie, walucie, obowiązującym języku, atrakcjach lokalnych, pobliskiej komunikacji, cenach w hotelowych obiektach (np. w SPA). Oprócz tego znajdziesz zakładkę z informacjami dotyczącymi lotów, dzięki czemu podróż stanie się mniej stresująca.

Wszystko to oczywiście uzupełniają zdjęcia, opinie innych podróżników oraz opcja porównywarki ofert, dzięki której zestawisz ze sobą wybrane obiekty.

W aplikacji znajdziesz także wskazówki, które zostawił Ci rezydent (np. dotyczącą komunikacji) oraz dokumenty podróży, które możesz oglądać w trybie online i offline.

Lista ulubionych

Każdą ofertę, która wyda Ci się atrakcyjna, możesz dodać do ulubionych (klikając serduszko w prawym, górnym rogu). Dzięki temu z łatwością prześledzisz hotele i sprawdzisz promocje, które zachęcą do wykupienia wycieczki. Dodatkowo, w aplikację wbudowana jest historia przeglądania, dzięki której z łatwością ponownie obejrzysz widziane już obiekty.

Aplikacja mobilna ITAKA to szereg funkcjonalności, dzięki którym jeszcze szybciej i łatwiej wybierzesz swoje wymarzone wakacje. Przekonaj się o tym sam, korzystając z aplikacji dostępnej w Google Play i Apple Store.