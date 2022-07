Google Maps z nową ikoną dla udostępnianej lokalizacji

Google Maps otrzymuje kolejną zmianę. Tym razem jest to nowa ikona dla udostępnianych przez użytkowników lokalizacji. Nie jest to duża modyfikacja, bo obejmuje usunięcie białej obwódki otaczającej awatar. Nowość pojawia się w aplikacji Google Maps z numerem 11.38.2, ale może być wprowadzana po stronie serwerów.

Google Maps to aplikacja, która od dawna oferuje użytkownikom możliwość udostępniania własnej lokalizacji innym osobom. Funkcja świetnie sprawdza się pomiędzy rodziną oraz znajomymi. Firma po cichu wprowadziła tu pewną zmianę. Jest ona czysto kosmetyczna, bo jest to nowa ikona z awatarem.

Do tej pory ikona dla udostępnianej w Google Maps lokalizacji miała postać awataru okrążonego białą obwódką. Po zmianach dodatek ten znika i pojawia się wyłącznie sam okrągły obrazek. Różnice widać na załączonych powyżej zrzutach ekranowych, które udostępnił serwis źródłowy.

Nowa ikona lokalizacji w Google Maps 11.38.2

Zmiany pojawiają się wraz z aktualizacją Google Maps do wydania z numerkiem 11.38.2. Nie ma jednak pewności, że związane są one z tym konkretnym uaktualnieniem. Firma może je również dobrze włączać po stronie własnych serwerów, co warto mieć na uwadze. Nie jest to duża modyfikacja, a jedynie czysto kosmetyczna. Czy powinna zostać wprowadzona i teraz jest lepiej? To już pozostawiamy waszej ocenie.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla poczty Gmail

źródło