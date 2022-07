WhatsApp dostaje reakcje 2.0 dla wiadomości. Można dodawać emoji

WhatsApp to popularny komunikator, który otrzymał reakcje na wiadomości już jakiś czas temu. W ten sposób użytkownicy mogli reagować z wykorzystaniem sześciu gotowych obrazków. Wybór był więc bardzo zawężony. Od jakiegoś czasu mówiło się jednak, że pojawi się możliwość wstawiania dowolnych emoji. Tak też się stało, co ogłosił dziś sam szef firmy Meta.

Reakcje 2.0 z WhatsApp, bo tak nazwano nowość, znacząco rozszerzają możliwości tej funkcji. Zamiast sześciu gotowych obrazków do wyboru jest teraz dowolne emoji. Wystarczy je tylko wybrać na klawiaturze urządzenia i następnie umieścić pod wiadomością znajomego.

Reakcje 2.0 z emoji w WhatsApp po Instagramie

Warto dodać, że podobne reakcje oferuje już od jakiegoś czasu Instagram. Nie jest to więc zupełna nowość w aplikacjach należących do firmy Meta. Mimo to cieszy, że WhatsApp również dostał rozbudowaną wersję tej funkcji. Pamiętajmy, że w ten sposób można oznaczać wiadomości tylko jednym obrazkiem. Wielu dodać nie można.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło