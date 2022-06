Jak oglądać filmy z YouTube na Apple Watch? Z WatchTube to możliwe

WatchTube to aplikacja dla tych z was, którzy zastanawiają się nad tym, jak oglądać filmy z YouTube na zegarkach Apple Watch. Oprogramowanie pozwala wyszukiwać wideo i następnie je odtwarzać. Również w trybie pełnoekranowym. Ponadto aplikacja WatchTube oferuje polubienia, subskrybowanie kanałów czy historię.

Aplikacja WatchTube jest dla tych z was, którzy mają zegarki Apple Watch i zastanawiali się nad tym, jak oglądać na nich filmy z serwisu YouTube. Co prawda mały ekran smartwatcha średnio do tego się nadaje, ale być może od czasu do czasu można sobie pozwolić na takie obejrzenie wideo. Zobaczmy sobie, jakie opcje oferuje to oprogramowanie.

Aplikacja WatchTube to nie tylko oglądania filmów na Apple Watch

WatchTube to ciekawa aplikacja, która poza możliwością oglądania wideo oferuje dostęp do innych funkcji. Są to możliwość subskrybowania kanałów, przeprowadzania wyszukiwania, polubienia wideo czy daje dostęp do historii. Poza tym ma rekomendacje materiałów i wspiera napisy. To wszystko z poziomu małego ekranu smartwatchy Apple Watch.

WatchTube to bezpłatna aplikacja, którą pobierzecie na własnego smartwatcha z serii Apple Watch bezpośrednio z App Store. Oprogramowanie oferuje także dostęp do ustawień czy biblioteki filmów. Co ważne jej twórcy pracują nad trybem audio. Pozwoli to na słuchanie materiałów z YouTube bez obrazu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro