Aplikacja AirDrop sprawia, że notch z laptopów MacBook Pro jest użyteczny

MacBook Pro ma notch, który wydaje się być bezużyteczny. Zmienia to aplikacja AirDrop, którą stworzył deweloper Ian Keen. Pozwala ona na przeciągnięcie plików w kierunku wcięcia. To spowoduje podświetlenie oraz uruchomienie funkcji AirDrop. Aplikacja znajdzie nie tylko zastosowanie w laptopach MacBook Pro.

Apple w ekranach ostatnich laptopów MacBook Pro wprowadziło notch, który najpierw zadebiutował w smartfonie iPhone X. Pewien deweloper doszedł do wniosku, że rozwiązaniu można nadać praktyczną funkcję. Tak powstała aplikacja AirDrop, którą stworzył Ian Keen.

Aplikacja AirDrop autorstwa Keena jest banalnie prosta w użytkowaniu. Wystarczy tylko na laptopie MacBook Pro wybrać pliki i następnie przesunąć je na ekranie w miejsce, gdzie znajduje się notch. To spowoduje uruchomienie okna funkcji z wyborem urządzeń w pobliżu, na które można je przesłać. Zobaczcie to na powyższym wideo.

Aplikacja AirDrop użyteczna nie tylko z notchem z laptopów MacBook Pro

Pamiętajmy, że notch został umieszczony także w nowym MacBooku Air. Właściciele tego komputera również skorzystają z możliwości, które daje to oprogramowanie. Aplikacja AirDrop Keena obecnie znajduje się na etapie weryfikacji przez Apple. Deweloper wkrótce zamierza uruchomić jej testy poprzez TestFlight. Wtedy będą mogli ją wypróbować wszyscy zainteresowani, co obecnie nie jest możliwe. To ma jednak wkrótce ulec zmianie.

źródło