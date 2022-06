Android Auto 7.8 dostępne. Google prowadzi testy z konfiguracją

Android Auto 7.8 to najnowsza wersja popularnej platformy. Google udostępniło ją części użytkowników. Przy okazji firma prowadzi nowe testy i te związane są z konfiguracją. U wybranych osób pojawia się nowy monit. Nowy program pilotażowy obejmuje Android Auto 7.8 w poglądowej edycji beta.

Android Auto 7.8 to najnowsza aktualizacja popularnej aplikacji po wydanej niedawno wersji z numerkiem 7.7. Przy okazji Google zaczęło prowadzić wśród użytkowników poglądowej edycji beta nowe testy. Te związane są ze wstępną konfiguracją. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda.

U wybranych użytkowników Android Auto 7.8 wyświetlany jest komunikat widoczny na powyższym zrzucie ekranowym. Widzimy, że to testy związane z konfiguracją. W przypadku kolejnego podłączenia będzie trzeba przejść proces ponownie. Jednak właściciel Galaxy S21 Ultra, który dojrzał to powiadomienie, uważa, że nic mimo to się nie dzieje.

Aktualizacja Android Auto 7.8 jeszcze bez Coolwalk

Android Auto 7.8 to pomniejsza aktualizacja platformy, ale jej użytkownicy już wypatrują dużego uaktualnienia o nazwie kodowej Coolwalk, które Google zapowiedziało w trakcie majowej konferencji I/O 2022. Na nie jednak poczekamy sobie do lata. Tak więc już nie tak długo, ale konkretny termin premiery na razie pozostaje tajemnicą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać.

